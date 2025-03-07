في أشغال شقة جدًا .. هشام ماجد يصاب بالعمى بسب آية سماحة .. وظهور مميز لسوسن بدر بشخصيتها الحقيقية

ظهور سوسن بدر بشخصيتها الحقيقية

أصابة "حمدي – هشام ماجد" بالعمى

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أحداث وتفاصيل مسلسل "أشغال شقة جدًا"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 11:57 مساءً - يواصل النجمانفي مسلسل "أشغال شقة جدًا" رحلة البحث عن عاملة منزل ويواجهان العديد من المتاعب؛ وذلك من أجل مساعدتهم في تربية أطفالهم وفي ترتيب شؤون المنزل.وقد شهدت الحلقة الثامنة من المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والأحداث المشوقة، أبرزها ظهور الفنانةبشخصيتها الحقيقية، وأصابة "حمدي –" بالعمى بسب سحر أعدته له "سماح –".ظهرت الفنانةخلال أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل "أشغال شقة جدًا" بشخصيتها الحقيقية، حيث تظهر "ياسمين – أسماء جلال" وتخبر زوجها "حمدي" أنها عُرض عليها دور بطولة في عمل فني، بمشاركة النجمة، التي ستكون سنيدة لها، وطلبت منه أموال من أجل شراء ملابس للمسلسل.لتذهب بعدها "ياسمين" للوكيش التصوير وتقابل الفنانة، وتتحدث معها عن أنتقال الراية من جيل لجيل، وتعدها بأنها سوف ترشحها معها في أي أعمال قادمة، وذلك بسوء فهم منها أنها بطلة العمل، لتتفاجأ "ياسمين" أثناء التصوير أن دورها في المسلسل هو مشهد واحد فقط وأنها تمثل دور البطلة في فترة الشباب، أما المسلسل بالكامل فمن بطولة النجمة سوسن بدر.يمكنكم متابعة رمضان 2025... نجوم بأكثر من وجه في المسلسلاتومن أبزر أحداث الحلقة هو أصابة "حمدي" بالعمي؛ وذلك بعد أن تقوم "سماح الخادمة –" بعمل حجاب للدكتور حمدى بالاتفاق مع زوجته ياسمين بعد تكرار المشاكل بينهما، فيصاب بالعمى بسبب خطأ في كتابة العمل فبدلًا من أن تكتب "مايشوفش حد غيرك " كتبت " مايشوفش حد"؛ وتنتهى الحلقة وهو يطلب منها مساعدة "أيمن" خطيبها لفك السحر ولكنها تخبره بأنهما تركا بعض وارتبطه بتركية.يُذكر أن في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنانوزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.وكان قد كشف "البرومو" عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال حلقات المسلسل وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي في إطار كوميدي، حول زوجين يُرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.ويأتي مسلسل "أشغال شقة جدًا" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، انتصار، آية سماحة ويأتي المسلسل من تأليف: خالد وشيرين دياب ومن إخراج: خالد دياب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».