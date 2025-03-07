لأول مرة حسين فهمي يكشف السبب الحقيقي وراء انفصاله عن ميرفت أمين 

حسين فهمي يظهر مع ميرفت أمين بعد 39 عامًا من الانفصال

View this post on Instagram A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

حسين فهمي يكشف السبب الحقيقي وراء انفصاله عن ميرفت أمين

مشاركة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 11:57 مساءً - منذ انفصالهما من 39 عامًا، أوضح النجملأول مرة عن أسباب هذا الانفصال عن النجمة، كما كشف عن أسباب عدم وجود أعمال تجمعهما معًا.حل الفنانضيف الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة أوضح سبب عدم تعاونه مع طليقته الفنانةفي أي أعمال درامية أو سينمائية الإ مؤخرًا من خلال حملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية، كما تحدث عن أسباب انفصالهما، حيث قال: "خلال الـ 39 عامًا لم تأت الظروف أو الأعمال المناسبة التي تجعلنا نعمل مع بعض".وأكمل: "لا توجد أي خلافات بيننا لأننا عندنا ابنة "منة"، ولكن عندما عُرض علينا هذا الإعلان كان لطيفاً جدًا وأتعمل كويس".وتابع :"أنا طوال الفترة الماضية علاقتنا جيدة، وأنا لم يكن لدي أي خلافات مع أي شخص الإ استثناءات، طبيعي وجود خلافات داخل أي منزل، ولكن ليس معناه وجود فجوة بيننا بعد الإنفصال، وكنا دائمًا نظهر معًا في المناسبات العامة".كما كشف النجمعن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن النجمة، قائلًا: "اختلاف في وجهات النظر، وإحنا الأثنان اتفقنا على الإنفصال معًا، لم نصل إلى طريق مسدود ولكننا لا نستطيع أن نكمل الحياة معًا، فنحن نعيش الحياة مرة واحدة فقط فمن حق كل شخص أن يعيش الحياة التي يحبها وبالشكل الذي يرضيه".يمكنكم متابعة حسين فهمي يكشف تفاصيل استعداده لمهرجان القاهرة قبل وبعد وفاة شقيقهيشارك النجمفي، من خلال الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"؛ مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة، شريف سلامة، إسعاد يونس، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة. Eagle Films للمنتج جمال سنانمسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.ويشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد بجانب الفنان، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.ومن جهة أخرى، تشارك الفنانةفي دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "جوما" يشارك في بطولته بجوار ميرفت أمين عدد من الفنانين، بينهم ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران، وغيرهم وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي- التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».