إلهام علي تتصدر تريند السوشيال ميديا بمشاركتها في مسلسل "شارع الأعشى"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 11:57 مساءً - حقق المسلسل السعودي "شارع الأعشى" صدى ونجاحًا كبيرًا لدى الجمهور منذ بدء عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي بمنتصف السبعينيات داخل منطقة شعبية، من خلال ثلاث فتيات ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.
وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.
الجمهور يُشيد بأداء إلهام علي في مسلسل "شارع الأعشى"وكانت قد تصدرت الفنانة السعودية إلهام علي حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب أداءها المميز لشخصية "وضحى" خلال أحداث المسلسل، فيما تصدر أحد المشاهد بالمسلسل وهي ترقص رقصة تراثية "تريند" السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.
أحلام لـ إلهام علي: "حبيبتي لقد أبدعتي"وكانت قد أشادت بأداء الفنانة السعودية إلهام علي بمسلسل "شارع الأعشي" الفنانة الإماراتية أحلام حيث نشرت تغريدة عبر حسابها بـ"X" قالت من خلالها: "قللللبي ابددددعتي تقمصك للشخصيه يجعلك متفرده كم انتي رائعه وبلدك اكيد يفخر بك .. إلهام على".
إلهام علي تُروج لمسلسل "شارع الأعشي"يُذكر أن الفنانة إلهام على قد روجت للمسلسل السعودي "شارع الأعشي" مع بداية شهر رمضان المُعظم من خلال نشر صورة تجمعه بأبطال المسلسل عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليها: " كل عام وانتم بخير .. ينعاد علينا وعليكم بصحه وعافية، انتظرونا بشارع الأعشى على قناة MBC .. رمضان كريم".
https://www.instagram.com/p/DGnzr7kNAnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGnzr7kNAnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGnzr7kNAnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».