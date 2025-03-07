شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. سهر الصايغ تشعل غضب والدها ضد مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث استمعت برنسة" سهر الصايغ" للحديث الذي دار بين أبيها وحكيم، وعندما انصرف حكيم، دخلت برنسة على أبيها وبدأت في إشعال غضبه ضد حكيم بسبب الميراث، ولكن لم يدعها والدها تستكمل كلامها وحسم الأمر حينما قال لها أن حكيم هو كبيرهم وكلمته تسير على كل شخص في القصر حتى هو نفسه، مما أثار غضبها وأكدت له أنها سعيدة بمولوده الجديد والذي سيفتح عليه النار من القريب والغريب.

وكانت قد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشادة كلامية بين حكيم وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وخلال الحديث شعر حكيم بخيبة أمل برد فعل عمه وأبناءه منذ اللحظة الأولى الذي علموا فيها بأنه أنجب ولد، وبدأ حكيم يذكر عمه بكل التضحيات التي قام بها من أجله هو وأبناءه منذ أن ترك تعليمه من أجلهم وحمايتهم وتعرض حياته للخطر كثيراً من أجلهم.

وبدأت الحلقة السادسة بسرقة الخادمة سكر " شيماء عباس" لابن حكيم باشا "مصطفى شعبان" ومن ثم قامت بالاتصال بواصل لتخبره بذلك، واتفقوا معها على مكان التسليم وعندما وصلت سألت عن ابنها المخطوف ولكنهم قالوا لها أنها ستستلمه في قنا، لكنها رفضت أن تسلمهم ابن حكيم حتى ترى ابنها، وهنا قرر واصل" رياض الخولي" أن يتخلص منها وصوب المسدس نحوها.

وكشفت الحلقة السادسة كذلك الكثير من الأحداث، حيث فاجأ حكيم باشا، كلاً من غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" بتواجده عن طريق نفق تحت الأرض، في مكان تسليم ابنه، واتضح أن سكر "شيماء عباس" كانت قد اتفقت معه وأبلغته عما سيحدث، وحذر حكيم باشا كلا من واصل وغراب بأن يتعرضا له أو لابنه مرة أخرى، كما أجبره على دفع نقوط لابنه وأخذ منه تمثالا من الآثار أيضا كنوع من التأديب، وأمر حكيم باشا غراب ألا يخطو رجاله خطوة في البلد بأكملها إلا بإذن منه شخصياً.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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