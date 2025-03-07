شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. سهر الصايغ تحاول إشعال الغيرة فى قلب يارا قاسم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان أحداث عديدة، حيث حاولت برنسة" سهر الصايغ" أن تشعل الغيرة في قلب لومة زوجة حكيم الثانية "يارا قاسم" بعدما أعلن حكيم زواجه الرسمي من غزل، وبالفعل نجحت في ذلك وتوعدت لومه لغزل وأنها لن تعتبر هذا الولد ابن حكيم طالما لم ينجبه منها أو من صفا.

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث قرر ياسين" ميدو عادل" أن يترك حب عمره، بعد أن رفض والدها زواجها منه بسبب عدم معرفة نسبه الحقيقي، ولكن ذهبت له حبيبته وحاولت أن تقنعه بأن تهرب من المنزل ويتزوجها، الأمر الذي رفضه لأنه يدرك أن والدها لا يستحق ذلك وأنها ابنته الوحيدة التي يريد أن يطمئن عليها، ومن حقه أن يعترض على الزواج؛ وأخبرها ياسين أن قصتهم قد أنتهت.

وشهدت الحلقة السابعة، الكثير من الأحداث، حيث استمعت برنسة" سهر الصايغ" للحديث الذي دار بين أبيها وحكيم، وعندما انصرف حكيم، دخلت برنسة على أبيها وبدأت في إشعال غضبه ضد حكيم بسبب الميراث، ولكن لم يدعها والدها تستكمل كلامها وحسم الأمر حينما قال لها أن حكيم هو كبيرهم وكلمته تسير على كل شخص في القصر حتى هو نفسه، مما أثار غضبها وأكدت له أنها سعيدة بمولوده الجديد والذي سيفتح عليه النار من القريب والغريب.

وكانت قد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشادة كلامية بين حكيم وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وخلال الحديث شعر حكيم بخيبة أمل برد فعل عمه وأبناءه منذ اللحظة الأولى الذي علموا فيها بأنه أنجب ولد، وبدأ حكيم يذكر عمه بكل التضحيات التي قام بها من أجله هو وأبناءه منذ أن ترك تعليمه من أجلهم وحمايتهم وتعرض حياته للخطر كثيراً من أجلهم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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