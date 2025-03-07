شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 7.. آسر ياسين يقع في مكيدة أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دبر إسماعيل (أحمد خالد صالح) مكيدة إلى محمد عزت (آسر ياسين) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 7، بعد معرفته بترتيب أسعد (دياب) لزواج شقيقته عاليا (تقى حسام) منه، حيث دعاه إلى شقته لتناول العشاء، وقام بإعطائه مخدرات وكحول، ليغيب عن الوعي، وأتى بأحد السيدات إليه، وقام بتصويره معها ليوقعه مع أسعد.

وكانت الحلقة 7 من مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة جاءت بعنوان "أنا وأنت وساعات السفر" بمحاولة مهجة (عايدة رياض)، التقارب من شناوي (أشرف عبد الباقي)، بعد زواجهما.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 7