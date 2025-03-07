شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 8.. بابا ماجد يضع السم لـ قطايف فى البيتزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "أمينة" دنيا ماهر بأنه تحدث مع "ماجد" محمود حميدة لكى يخرجها من غرفة التأديب، ولكنها رفضت أن تتحدث معه وطلبت منه عدم الحديث معها مرة أخرى.

وقام "بابا ماجد" محمود حميدة بإحضار بيتزا، ووضع فيها سم وأعطاها لـ "قطايف" معتز هشام، وتحدث معه أنه يعلم بأمر الملف وأنه سيساعده فى زواجه من "تهانى" مريم الجندي.

وشهدت الحلقة اتصال "مفتاح" طه دسوقي بـ "سحر" فرح يوسف لمعرفة سبب تأخير "ولعة" أحمد مالك، بعدما نزل لكى يشترى الطعام، ولكنها أخبرته بإنها لا تعلم شيئا عنه.

ذهب "مفتاح" للبحث عن "ولعة" وسال صاحب عربة الفول، واخبره بأن الحكومة أخدته، ولكن المشهد انتقل إلى أن من قاموا بخطف "ولعة" رجال تابعة لـ "ماجد" وقاموا بتلقينه علقة، ثم القوه فى الشارع بعد ذلك.

وانتقل المشهد إلى حديث "عبيد" مينا ابو الدهب مع "ماجد" محمود حميدة الذى أغراه بأنه سيعفو عن "أمينة" دنيا ماهر ويخرجها من غرفة التأديب، لكي يخبره بمن سرق الملف، وهو ما نجح فيه حيث أخبره أن "قطايف" هو من حصل على الملف، بسبب حبه لصحفية.



ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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