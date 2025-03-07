شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويتصدر التريند لليوم السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسلسل حكيم باشا تألقه وتصدره للتريندات على مختلف المنصات، حيث شهدت الحلقة السابعة تطورات درامية مثيرة جعلتها محور حديث الجمهور على جوجل، يوتيوب، فيسبوك، وموقع إكس.

بدأت الحلقة السابعة بمواجهة حادة بين حكيم (مصطفى شعبان) وعمه نوح (أحمد فؤاد سليم)، حيث طلب نوح من حكيم أن يأخذ ابنه وزوجته ويبتعد عن القصر حفاظًا على سلامتهم. إلا أن حكيم رفض هذا الطلب وأعلن عن نيته الزواج رسميًا من غزل (دينا فؤاد) وإحضارها للعيش معه في القصر. وعندما طلب من عمه أن يشهد على عقد الزواج، قوبل بالرفض، مما دفعه للكشف عن أن والده رضوان (أحمد صادق) لا يزال على قيد الحياة.​

بعد الزواج، انتقلت غزل مع حكيم إلى القصر، حيث واجهت برنسة (سهر الصايغ) التي أكدت لها بحدة أنها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في القصر، مما أشعل توترًا بينهما. وفي الوقت نفسه، قرر ياسين (ميدو عادل) إنهاء علاقته بحبيبته بعد رفض والدها الزواج منه بسبب عدم معرفته بهوية والده، مما أضاف بُعدًا دراميًا مؤثرًا للأحداث.​



خكيم باشا

حظيت الحلقة بتفاعل واسع من المشاهدين، حيث تصدرت التريندات على منصات جوجل، يوتيوب، فيسبوك، وموقع إكس، مع إشادات بأداء مصطفى شعبان وبقية فريق العمل. وقد أعرب الجمهور عن حماسهم لمعرفة تطورات الأحداث القادمة، خاصة بعد التصاعد الدرامي الأخير.​

يُعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادة في الساعة 12:15 صباحًا و3:00 عصرًا. كما يُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع إعادة في الساعة 2:30 صباحًا، 9:30 صباحًا، و1:15 ظهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر المسلسل حصريًا على منصة Watch It.

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