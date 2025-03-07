شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 8.. محمود حميدة يقتل معتز هشام في مشهد يبكي المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، إحضار الطبيب للكشف على "قطايف" ومعرفة منا حدث له ولكنه فارق الحياة بعدما قام "ماجد" محمود حميدة بوضع السم له فى البيتزا.

جاء "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وانهارا من البكاء وقاموا بحمل نعشه ودفنه فى مشهد أبكى المشاهدين، وتظاهر "ماجد" بالبكاء عليه رغم أنه تسبب فى قتله.

وكانت الحلقة شهدت قيام "بابا ماجد" محمود حميدة بإحضار بيتزا، ووضع فيها سم وأعطاها لـ "قطايف" معتز هشام، وتحدث معه أنه يعلم بأمر الملف وأنه سيساعده فى زواجه من "تهانى" مريم الجندي.



ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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