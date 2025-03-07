شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 7.. هشام يبدأ الشك في زوجته وفرحات يكتشف الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم على صبحي "هشام" الشك في زوجته النجمة نيللي كريم "سها"، بعد أن كشف سرها الجديد وهو عملها ضمن تهريب بعض الألماس داخل الملابس التي تقوم بصناعتها في المشغل الجديد، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وسرعان ما ضبط هشام زوجته سها وهي في طريقها للمشغل، ليقوم باصطحابها إلى صاحب المشغل الجديد ليشرح لهما خطته في تهريب الألماس، بالإضافة إلى مشهد جديد ضم النجم حاتم صلاح "فرحات" وأولاد "روبي – أحلام"، حيث ذهب إليها ليستنجد بها بعلاقته مع زوجته ناهد، ليكتشف الدولارات في يد أولادها.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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الحلقة السابعة



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