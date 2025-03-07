شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يذكّر عمه بتضحياته من أجله وأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشادة كلامية بين حكيم وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وخلال الحديث شعر حكيم بخيبة أمل برد فعل عمه وأبناءه منذ اللحظة الأولى الذي علموا فيها بأنه أنجب ولد، وبدأ حكيم يذكر عمه بكل التضحيات التي قام بها من أجله هو وأبنائه منذ أن ترك تعليمه من أجلهم وحمايتهم وتعرض حياته للخطر كثيراً من أجلهم.

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، في سرقة الخادمة سكر "شيماء عباس" لابن حكيم باشا "مصطفى شعبان" ومن ثم قامت بالاتصال بواصل لتخبره بذلك، واتفقوا معها على مكان التسليم وعندما وصلت سألت عن ابنها المخطوف ولكنهم قالوا لها أنها ستستلمه في قنا، لكنها رفضت أن تسلمهم ابن حكيم حتى ترى ابنها، وهنا قرر واصل" رياض الخولي" أن يتخلص منها وصوب المسدس نحوها.

وكشفت الحلقة السادسة كذلك الكثير من الأحداث، حيث فاجأ حكيم باشا، كلاً من غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" بتواجده عن طريق نفق تحت الأرض، في مكان تسليم ابنه، واتضح أن سكر "شيماء عباس" كانت قد اتفقت معه وأبلغته عما سيحدث، وحذر حكيم باشا كلا من واصل وغراب بأن يتعرضا له أو لابنه مرة أخرى، كما أجبره على دفع نقوط لابنه وأخذ منه تمثالا من الآثار أيضا كنوع من التأديب، وأمر حكيم باشا غراب ألا يخطو رجاله خطوة في البلد بأكملها إلا بإذن منه شخصياً.

دخلت حزينة "ماجدة منير" على برنسة "سهر الصايغ" لتوقظها من نومها صباحاً، ودار بينهما حدث اتضح من خلاله الحزن الكبير الذي تحمله برنسة بسبب عدم زواجها وإنجابها، وقد بدأ الشعر الأبيض يغطي رأسها، وحاولت حزينة التخفيف عنها، وزرعت بداخلها الأمل بأنها ستتزوج وستنجب قريباً.

‎قرر سليم "منذر ريحانة" أن يضع يده في يد أعداء حكيم باشا "مصطفى شعبان"، واصل وغراب، وأن يبيع لهما الصفقة القادمة، وبالفعل ذهب لهما، وأعطاهما ورق الصفقة واتفق معهما أن يجعل الصفقة ترسي عليهما، وهذا بسبب الحقد الذي ملأ قلبه خاصة بعدما ظهر ابن حكيم الذي سيرث كل شيء.



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار



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