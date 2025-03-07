شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 7.. حزن ريهام حجاج لرفض عودتها للعمل بعد إصابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الحزن على نادين "ريهام حجاج" أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، بعد معرفتها برفضها عودتها للعمل كمراسلة حربية فى القطاع بعد إصابتها، ودخلت نادين فى حالة من الغضب والحزن الشديد، وإذا عادت تعود فى مكتب فى باريس ولكنها رفضت.

كما طلب نادين من حساب أثينا الغامض معرفة مكان كل من دينا سالم وسليمان سامى اللذين اشتركوا فى مشروع أثينا وقت تخرجهم مع محمود و مى.

مواعيد العرض والإعادة



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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