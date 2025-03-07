شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 8.. عبيد يخبر بابا ماجد بسرقة قطايف للملف الذي يدينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اتصال "مفتاح" طه دسوقي بـ "سحر" فرح يوسف لمعرفة سبب تأخير "ولعة" أحمد مالك، بعدما نزل لكى يشترى الطعام، ولكنها أخبرته بإنها لا تعلم شيئًا عنه.

ذهب "مفتاح" للبحث عن "ولعة" وسأل صاحب عربة الفول، وأخبره بأن الحكومة أخدته، ولكن المشهد انتقل إلى أن من قاموا بخطف "ولعة" رجال تابعة لـ "ماجد" وقاموا بتلقينه علقة، ثم ألقوه فى الشارع بعد ذلك.

وانتقل المشهد إلى حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "ماجد" محمود حميدة الذى أغراه بأنه سيعفو عن "أمينة" دنيا ماهر ويخرجها من غرفة التأديب، لكي يخبره بمن سرق الملف، وهو ما نجح فيه حيث أخبره أن "قطايف" هو من حصل على الملف، بسبب حبه لصحفية.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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