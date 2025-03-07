شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 8 .. تهانى تصاب بصدمة وفاة قطايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، انهيار "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، بعد وفاة "قطايف" معتز هشام، وتذكروا عندما كانوا فى طفولتهم ولعبهم سوياً، واتصلت "الصحفية "تهاني" مريم الجندي وظنت إنها ستتحدث مع "قطايف" ولكن "مفتاح" أخبرها بوفاته وهو ما تسبب فى صدمتها.

وجه "عبيد" مينا أبو الدهب سؤال لـ "ماجد" محمود حميدة، عن سبب قتله لـ "قطايف" معتز هشام، لينفى صحة كلامه، ويؤكد له بأن ليس هناك اب يقتل إبنه

وكانت الحلقة شهدت قتل "ماجد" لـ "قطايف" بعد وضع السم فى البيتزا، وبعد إحضار الطبيب تأدكدوا من وفاته وانهار "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وقاموا بحمل نعشه ودفنه فى مشهد أبكى المشاهدين، وتظاهر "ماجد" بالبكاء عليه رغم تسببه فى قتله.



ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025