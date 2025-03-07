شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 7.. فرحات يسرق دولارات أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، بمشهد سرقة "حاتم صلاح – فرحات" لمنزل "روبي – أحلام" بعد علمه بوجود دولارات في منزلها بعد أن شاهدها في يد أبنائها بالصدفة، ليقتحم منزلهم ويقوم بسرقة الشنطة التي تحتوي على كمية ضخمة من الدولارات.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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فرحات يسرق منزل روبي