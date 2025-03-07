شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. أغنية الكينج محمد منير "شبابيك" تزين الحلقة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، أغنية الكينج محمد منير "شبابيك" تزامناً مع وصول النجمة كندة علوش "ناهد" إلى أحد دور الأيتام لتبني طفل بعد علمها بمرضها بالعقم، وسرعان ما صدمتها مديرة الدار بعدم تمكنها من التبني في حال طلاقها من زوجها "حاتم صلاح – فرحات".

وسرعان ما انتقلت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC اتفاق النجمة نيللي كريم "سها" مع مدير مشغلها الجديد على العمل سوياً بعلم زوجها هشام.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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