شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة 7.. ناهد تضبط فرحات مع زوجته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، مشهد ضبط ناهد "كندة علوش" لزوجها فرحات "حاتم صلاح" مع زوجته الجديدة شيماء في منزل والده بعد ساعات من زواجهم.

وبدأ المشهد منذ وصول كل من ناهد وشقيقتها نجلاء إلى منزل والد فرحات القديم، بعد أن راودت الأخيرة حلم جديد بزواجه للمرة الثانية وهو ما تم تحقيقه، وسرعان ما انفصل فرحات وشيماء عن بعضهم بحضور أشقائها.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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زوجة فرحات الجديدة



ناهد تضبط فرحات مع زوجته الجديدة



ناهد ونجلاء يضبطان فرحات