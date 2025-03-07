الحلقة السابعة من العتاولة 2 .. تصاعد في الأحداث ومواجهة بين عيسى الوزان وعدولة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 10:20 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة السابعة من مسلسل "العتاولة 2" والتي شهدت تصاعدًا في الأحداث بعد تعرض كل من "خضر، نصار" لإطلاق نار وسرقة المال بينهما وسعيهما للإنتقام ممن فعل بهما ذلك.
كما شهدت الحلقة المواجهة الأولى بين "عدولة" و "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة بعد معرفته بأنها من تقف وراء سرقة المال، وهو الأمر الذي أكدته "عدولة" ليتصاعد الخلاف بينهما ويُهددها "عيسى الوزان" بدفع الثمن.
وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من المسلسل بظهور "النطاط" والذي كان بالحلقات السابقة يحاول سرقة منزل العتاولة لـ"حنة" ومحاولته الإنتقام منها.
يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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المواجهة الأولى بين "عيسى الوزان" و "عدولة"وقد شهدت الحلقة السابعة معرفة "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين لانفصال كل من "نصار – أحمد السقا" عن زوجته "حنة – زينة" مما جعلها تشعر بسعادة كبيرة حيث أنها مازالت تُحب "نصار".
كما شهدت الحلقة المواجهة الأولى بين "عدولة" و "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة بعد معرفته بأنها من تقف وراء سرقة المال، وهو الأمر الذي أكدته "عدولة" ليتصاعد الخلاف بينهما ويُهددها "عيسى الوزان" بدفع الثمن.
الحاجة "شديدة" تُشعل الخلاف بين "حنة" و "نصار"فيما شهدت أحداث الحلقة أيضًا استغلال "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده لإنفصال "نصار" و "حنة" لتُزيد الخلاف بينهما حتى تنتقم منهما وتستولي على الذهب الموجود أسفل منزل العتاولة والذي تعلم بأمره حينما كانت تعمل مع والدة العتاولة "سترة".
شفاء "خضر" ومحاولته لقتل "عيسى الوزان"كما تماثل "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي للشفاء خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "العتاولة 2" وعقب ذلك واجه "عيسى الوزان" وحاول قتله ظنًا بأنه هو من أطلق النار عليه هو وشقيقه، إلا أن عيسى الوزان يكشف له الشخص الذي ينقل تحركاتهما لـ"عدولة".
وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من المسلسل بظهور "النطاط" والذي كان بالحلقات السابقة يحاول سرقة منزل العتاولة لـ"حنة" ومحاولته الإنتقام منها.
يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».