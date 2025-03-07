هشام ماجد يعتذر لـ آية سماحة بعد سبع حلقات من أشغال شقة جدًا .. فما القصة!

هشام ماجد يعتذر لآية سماحة

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أحداث وتفاصيل مسلسل "أشغال شقة جدًا"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 10:20 مساءً - منذ بداية عرض أولى حلقاته تصدر مسلسل "أشغال شقة جدًا" ترند مواقع التواصل الأجتماعي، ومع النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل، يحرص دائمًا أبطال العمل وضيوف الشرف على توجيه رسائل شكر وتقدير لبعضهم البعض.بعد حلول الفنانةضيفة في حلقات مسلسل "أشغال شقة جدًا"؛ حرص الفنانعلى توجيه الشكر لها، من خلال نشر صورة جمعتهما من العمل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها قائلًا : " بوست في حب سماح و خطيبها أيمن".وأكملمعتذرًا لآية سماحة وهو يمازحها قائلًا: "و آسفين عالرز بلبن".ومن جهتها عبرتعن سعادتها بمشاركتها كضيفة شرف في المسلسل، من خلال نشر مجموعة صور من كواليس العمل جمعتها ببطلي هشام ماجد وأسماء جلال بعد موقف "الأرز بلبن"، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت قائلة :" تسلم ايدكم و دايما عامر".يمكنكم متابعة آية سماحة تكشف سبب إخفاء عمرهايُذكر أن في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنانوزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.وكان قد كشف "البرومو" عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال حلقات المسلسل وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي في إطار كوميدي، حول زوجين يُرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.ويأتي مسلسل "أشغال شقة جدًا" من بطولة هشام ماجد،، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، انتصار، آية سماحة ويأتي المسلسل من تأليف: خالد وشيرين دياب ومن إخراج: خالد دياب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».