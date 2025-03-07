محمد سامي: أي حد اختلفت معاه بليد وفاشل

محمد سامي يعلق على خلافاته مع بعض الفنانين.

محمد سامي حاضر في رمضان بمسلسلين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 10:20 مساءً - أثار المخرجالجدل مؤخرًا بسبب بعض تصريحاته، حيث علق على خلافاته مع بعض الفنانين الذين كان تعاون معهم سابقًا، قائلًا: "أي ممثل اختلفت معاه بليد وفاشل".حل المخرجوزوجته الفنانةضيوف في في بودكاست "Behind The Sheen"، وخلال الحلقة علق على خلافاته مع بعض الفنانين، حيث قال: "أي شخض اختلفت معاه بليد أو فاشل، والأشخاص الذين أشتغلوا معايا يا أشخاص بتحبني جدًا يا لا تحبني خالص".وأكمل : "تأكدي إذا قابلتي أي شخص اشتغل معي، قومي بسؤاله هل تحب محمد سامي، لو قال إنه بيحبني وإني جميل وذوق ومحترم وظريف وفنان تأكدوا إنه شاطر، لو غلط فيا يبقى بليد وفاشل وأنا لا أقبل الفشل على الإطلاق أنا بقدس الشاطر".وتابع: "في شخص بليد يأتي متأخر وليس حافظ وغير قائم بعمله، بستحمل ولكن أحيانًا لا أقدر، أنا لست ملاكًا وأنا شخص عندي مشكلة في الانفعال أكيد مش كل خلافاتي دي وأنا حمل وديع، أنا شخص في كل الخلافات التي حدثت في حياتي كنت صاحب حق تام فيها ولكن ردود أفعالي عليها كانت بتغلطني".واستطرد : "أنا شخص عندما اتعصب صعب السيطرة عليا، أنا ببقى في موقف لو سكتت في اللحظة دي كل الناس هتغلط الطرف الآخر، لكن ردود أفعالي على الموقف بتنسي أصلا الشخص كان بيعمل إيه ففي الآخر بطلع من الحكاية مظلوم، وأظهر أنا الشخص قليل الأدب اللي اتخانقت وشتمت مع أن لو رجعنا لأصل الحكاية أنا كنت على حق".وأنهى حديثه قائلًا : "أنا عايز أنجح، قتيل نجاحي، بشعر أن أي شخص آخر بيعطلني دا عميل ومدسوس وكاره للمنظومة اللي هتنجح وأن الشخص دا عايز يفشلني، لكن كل الأشخاص اللي شاطرين برجع أتعاون معاهم أكثر من مرة زي تامر حسني وأحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر عمل معايا 9 أعمال من أشطر الممثلين التي رأتهم عيني".يمكنكم متابعة مي عمر تطلق مسابقة لمسلسلها إش إش .. تعرفوا إلى التفاصيليُذكر أن المخرجيعرض له مسلسلان في موسم دراما رمضان 2025. الأول "سيد الناس" والعمل من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، دعاء حكم، مؤمن نور.ويتواجدفي رمضان 2025 بمسلسل ثانٍ، وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره في نوفمبر الماضي. والعمل بطولة:، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبدالله، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

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