رنا رئيس بعد جراحة الأنف: لأسباب صحية وتعليقات الناس قاسية جدا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 10:20 مساءً - كشفت الفنانة رنا رئيس، تفاصيل خضوعها لعملية تجميل أنفها، مؤكدة أنها لم تكن عملية تجميلية بحتة، بل كانت ضرورة لأسباب صحية، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات لاذعة أثرت على حالتها النفسية، مؤكدة أنها لم تكن ترغب في تغيير شكل أنفها.

وأضافت رنا رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كنت بحب مناخيري جدًا، أنا مش شخص غبي عشان أعمل عملية تجميل مش عايزاها.. لكن كان لازم أخضع لها"، لافتة إلى أنها ظهرت للجمهور بعد العملية بأسبوعين فقط رغم معاناتها من تورم شديد في الوجه، مؤكدة أن الجراحة كانت لأسباب صحية وليست لغرض تجميلي بحت.

وأوضحت أنها تعرضت لهجوم كبير وانتقادات حادة بعد العملية، مما تسبب لها في حالة اكتئاب شديدة، قائلة: "ليه نبقى قاسيين كده؟ الانتقادات اللي تلقيتها سببت لي اكتئاب حقيقي".

وكشفت تفاصيل أكثر موقف صدمها، قائلة: "واحدة كبيرة في السن وقفتني في المول قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي عشان مناخيري.. أنا جالي صرع من هذا الأمر"، منوهة بأن وجهها كان متورمًا بشدة بسبب العملية، لكنها لم تستطع تجنب الظهور للناس في تلك الفترة، مؤكدة على أن الجميع يمر بظروف خاصة لا يعرفها الآخرون، متسائلة: "ليه نجرح الناس ونحكم عليهم من غير ما نعرف ظروفهم؟".

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مشاركات رنا رئيس في رمضان 2025

وتشاركفي موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسلين؛ أولهما "حياة أو موت" مكوّن من 15 حلقة فقط، بطولة النجمة حنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وهم: محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس.

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار ملئ بالإثارة والتشويق والغموض.

كما تجسد شخصية "علية أبو العباس" في مسلسل "سيد الناس"؛ والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

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