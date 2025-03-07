طارق لطفي يؤكد قبوله الأدوار الجريئة لكن بشرط

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري طارق لطفي عن موقفه من تقديم الأدوار الجريئة والمثيرة للجدل، مؤكدًا أنه لا يمانع أداء هذه الأدوار طالما تحمل رسالة واضحة ، واوضح لطفي أن شخصية "خضر" التي يجسدها في مسلسل "العتاولة" تعكس بيئة خاطئة نشأ فيها، وهو يحاول فهم ذاته والتغلب على صراعاته الداخلية، وتطرق لطفي إلى تجربته في مسلسل "القاهرة كابول"، مشيرًا إلى أنه لم يكن خائفًا من تقديم الشخصية رغم حساسيتها، ولم يتعرض لتهديدات، بإستثناء شخص على مواقع التواصل يطرح عليه أسئلة دينية بإستمرار.



كما روى موقفًا طريفًا تعرض له أثناء خروجه مع زوجته، حيث أقدمت إحدى المعجبات على لمس شعره بشكل مفاجئ، مما وضعه في موقف محرج.

وكانت تلك التصريحات خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس" .

