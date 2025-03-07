سلمان خان يطلق أغنية إستعراضية من فيلمه الجديد "سيكندر"

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم الهندي سلمان خان أولى أغاني فيلم "Sikandar"، والتي تحمل عنوان "Zohra Jabeen"، ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها الجمهور بأنها ستكون من أبرز استعراضات عيد الفطر لهذا العام، وتتميز الأغنية بأجواء احتفالية زاهية بالألوان، وإيقاعات راقصة مستوحاة من الفلكلور الهندي، من تصميم المخرجة الشهيرة فرح خان، التي أبدعت في تقديم مشهد استعراضي ينبض بالحياة.

تشارك سلمان خان البطولة في الأغنية والفيلم النجمة راشميكا ماندانا، التي تخوض أول تعاون لها معه.

فيلم "سيكندر" من إخراج إيه آر موروجادوس، الذي يخوض تجربته الأولى في السينما البوليوودية بعد نجاحاته في الأفلام الجنوبية، ويعد هذا التعاون الأول بينه وبين سلمان خان.

يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه سلمان خان في فيلم "Tiger 3"، حيث جسد مجددًا شخصية العميل "تايجر" في مغامرة مشوقة، إلى جانب كاترينا كيف ونخبة من نجوم بوليوود، مما يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الأكشن في الهند.

