حسين فهمي يكـ شف سبب إنفصاله عن ميرفت أمين

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري حسين فهمي عن السبب الحقيقي لإنفصاله عن الممثلة المصرية ميرفت أمين بعد 12 عامًا من الزواج، قائلاً :"كان فيه اختلاف في وجهات النظر وممكن وجهات النظر تعمل انفصال، والستات موجودة ولكن اللي هتحاسب عليه هو أنا هعمل إيه مع الستات والمهم هو احترامي للسيدة المتزوج منها ومرتبط بها مشيرا إلى أن الانفصال بينه وبين ميرفت أمين جاء باتفاق الطرفين، مضيفا: “وموصلناش لطريق مسدود أوي ولكن مكنش ينفع إننا نستمر”.



كما علّق على زيجته من الممثلة لقاء سويدان، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الزواج أو سبب الطلاق، لكنه أكد أنها حصلت على جميع حقوقها.

وكانت تصريحاته خلال لقائه في برنامج "العرافة" مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة .

