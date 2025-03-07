شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 من مسلسل إخواتي.. روبي تكشف عن صحة الدولارات وزواج فرحات على ناهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، مشهد زواج فرحات للمرة الثانية على زوجته ناهد، بالإضافة إلى كشف "روبي – أحلام" على صحة الدولارات التي عثرت عليها في شنطة الزبون الذي تركها وتم خطفه في الحلقات الاولي من المسلسل.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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روبي تكشف على صحة الدولارات



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