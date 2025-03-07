شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 7.. ياسمين عبد العزيز تبلغ كريم فهمى برغبتها في الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب حيث ذهب فارس (كريم فهمي) إلى ليل (ياسمين عبد العزيز) في منزلها للحديث معها عما حدث واكتشاف زواج زوجها يوسف (خالد سليم) من رقية العسكرى (نيكول سابا) ولكنه ليل تبدو غير مستعدة لسماع أي توضيحات أو مبررات خاصة بهذا الموضوع.

يخبر فارس ليل أن زواجة يوسف من رقية العسكرى كانت من أجل مصلحة العائلة ولو مكانتش تمت كان الوضع الاقتصادى للعائلة سينهار ولكن في نفس الوقت يدعم فارس موقف ليل لانه ليس مقتنعًا وانه طُلب منه اصطحاب ليل والأبناء إلى منزل أبو العزم، وترفض ليل الحديث وتبلغه بأنها تطلب الطلاق.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب اصطحاب ليل لبناتها من فيلا أبو العزم وذهابها إلى منزل والدتها وجدتها وتحكى لوالدتها حنان سليمان ما حدث وأنها تريد الطلاق من زوجها يوسف وتعاتبها والدتها على شكَها الدائم في زوجها يوسف والذى قتدها لمراقبته والذهاب وارئه حتى اكتشفه زواجه من رقية

وترى حنان سليمان وفرح (بسنت شوق)أن ليل هى التى بحثت عن افسادحياتها وهدم بيتها لتفاجىء ليل والدتها وشقيقتها بأنها لم تراقب زوجها وانما جاءتها رسالة من مجهول بأن زوجها يخونها في هذا المكان لنذهب هناك مباشرة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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