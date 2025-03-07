شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 8.. ماجد يحبس أمينة وتلقى دبلة عبيد أرضا لعدم مساعدته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بعد القبض على "ولعة" أحمد مالك اشتباهًا فيه.

وانتقل المشهد لدار الأيتام، حيث قامت "أمينة" دنيا ماهر بإحضار الطعام للأطفال فى محاولة منها لمخالفة أمر "ماجد" محمود حميدة الذى قرر حبس الأطفال بدون طعام، ولكن "ماجد" ضبطها وأخذها لغرفة التأديب لحبسها أيضًا، واستنجدت بـ "عبيد" مينا أبو الدهب، ولكنه لم يستطع فعل شئ لتلقي الدبلة التى تربطها به فى الأرض.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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