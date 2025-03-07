شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان تامر عاشور في جولة بالصعيد مع راعي مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان الكبير تامر عاشور مع وفد من مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مساكن متهالكة لأرامل وأيتام لإعادة بنائها وأيضًا زاروا مجموعة من المرضى والأسر غير القادرين بمحافظة الأقصر فضلاً عن عدد من العرائس لتجهيزهم.

كما شارك الفنان تامر عاشور في حملة مؤسسة راعي مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وحرص الفنان على توزيع ملابس العيد وكراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة من منطلق دوره المجتمعي في دعم هذه الأسر لرسم البسمة على وجوههم.

ووجهت مؤسسة راعي مصر الشكر للفنان تامر عاشور على حرصه للنزول على أرض الواقع ودعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال المشاركة في حملة راعي مصر خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن مؤسسة راعي مصر أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتوزيع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية ولحوم ودواجن انتهت من تعبئتها على مدار شهر رمضان فضلاً عن توزيع ملابس على 5500 طفل.



تامر عاشور في جولة الصعيد



الفنان تامر عاشور



تامر عاشور في حملة راعي مصر



راعي مصر