شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تتصدر التريند بعد ضربها لياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قبل قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب وعقب عرض الحلقة بدقائق تصدرت النجمة نيكول سابا التريند عبر موقع التدوينات القصيرة "X" من خلال هاشتاجات "رقية العسكري ونيكول سابا" بعد أن شهدت الحلقة مشهدًا مثيرًا ضربت فيه نيكول ياسمين عبد العزيز ودفعتها أرضًا.

بدأت أحداث الحلقة بداية قوية للغاية بعد اكتشاف خيانة "يوسف" الذي يقدم دوره خالد سليم لـ "ليل" التي تقدم دورها ياسمين عبد العزيز مع "رقية العسكري" التي تقدم دورها نيكول سابا وكانت صدمة قوية لليل ومفاجأة غير سارة لرقية ويوسف.

وبعد أن هاجمت ليل يوسف بسبب نيكول ووصفتها بألفاظ للتقليل من قيمتها قامت "رقية" بمهاجمة ليل ودفعتها أرضًا وطردتها من منزلها.

وأظهرت الحلقة أن ترتيب اكتشاف ليل لخيانة يوسف كان بترتيب بين رقية وخالد من أجل إنهاء أمر الزواج السري، وتوعدت رقية "ليل" أن تكون الأيام المقبلة قاسية.



نيكول سابا تتصدر التريند



نيكول وخالد

يذكر أن مسلسل وتقابل حبيب من بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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