شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر يكتشف وكر أحمد أمين في الحلقة السابعة من مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل النص جانبا جديدا حينما لجأ أحد العاملين في الآثار إلى الصاغ علوي، ليساعده في حماية المقبرة الأثرية الجديدة من النهب على يد الإنجليز بمبدأ القسمة، وفي الوقت نفسه حدث انفجار في كامب إنجليزي ليذهب الصاغ علوي ويكتشف أن النص (أحمد أمين) هو الفاعل، وتنتهي الحلقة بوجود الصاغ علوي داخل وكر النُص.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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مسلسل النص