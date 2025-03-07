شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 7.. الاستعانة بـ كريم فهمى للحديث مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

تقرر عائلة أبو العزم الاستعانة بـ فارس (كريم فهمي) لمساعدتهم في الخروج من الورطة التى وقع فيها شقيقه يوسف (خالد سليم) بعد اكتشاف زوجته ليل زواجه من رقية العسكري وضبطهما في منزل رقية وذلك خلال الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة watch it.

وجاء ذلك بعد استبعاد ذهاب إجلال (أنوشكا) إلى ليل فى منزلها خوفًا من أن تطردها الأخيرة وسط الحالة النفسية التى تعيشها، لتطلب إجلال وزوجها عبد العزيز (صلاح عبد الله) من فارس الذهاب إلى ليل في منزلها والتحدث معها وإقناعها بأن زواج يوسف من رقية كان لمصلحة العائلة، ويوافق فارس رغم عدم اقتناعه بذلك وأن الأفضل أن يتم تركها تهدأ أولاً قبل التحدث معها.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب اصطحاب ليل لبناتها من فيلا أبو العزم وذهابها إلى منزل والدتها وجدها وتحكى لوالدتها حنان سليمان ما حدث وأنها تريد الطلاق من زوجها يوسف وتعاتبها والدتها على شكَها الدائم في زوجها يوسف والذى قتدها لمراقبته والذهاب وارئه حتى اكتشفه زواجه من رقية

وترى حنان سليمان وفرح (بسنت شوق)أن ليل هى التى بحثت عن افسادحياتها وهدم بيتها لتفاجىء ليل والدتها وشقيقتها بأنها لم تراقب زوجها وانما جاءتها رسالة من مجهول بأن زوجها يخونها في هذا المكان لنذهب هناك مباشرة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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