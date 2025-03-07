شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 7.. رسالة من مجهول قادت ياسمين عبد العزيز لاكتشاف خيانة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب ، الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة watch it ، اصطحاب ليل (ياسمين عبد العزيز) بناتها من فيلا أبو العزم وذهبت على منزل والدتها وجدها وتحكى لوالدتها ما حدث وأنها تريد الطلاق من زوجها يوسف (خالد سليم).

تعاتب حنان سليمان والدة ليل على شكها الدائم في زوجها يوسف والذى قادتها لمراقبته والذهاب ورائه حتى اكتشفت زواجه من رقية العسكري (نيكول سابا)، وأنها التى بحثت عن تدمير حياتها، لتفاجئ ليل والدتها وشقيقتها فرح (بسنت شوقي) بأنها لم تراقب زوجها وإنما جاءتها رسالة من مجهول بأن زوجها يخونها في هذا المكان لنذهب هناك مباشرة.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب بمواجهة ليل وزوجها يوسف وزوجته الثانية رقية العسكرى حيث تصل ليل إلى فيلا رقية وتدخل لترى يوسف في أحضان رقية وتظهر عليها علامات الزهول من المشهد الصادم بالنسبة لها دون معرفة طبيعة علاقة يوسف ورقية.

بدأت ليل في توجه اهانات الى رقية التى اخبرها بأن يوسف زوجها وسط صدمة وبكاء من ليل، ولم تكتف رقية بما قالته وانما دفعت ليل أرضا وطردتها من الفيلا أمام أعين زوجها يوسف الذى لم يحرك ساكنا خوفا من رقية التي طالبته بعدم الذهاب ورائها.

واستطاعت ليل في الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب، أخيرًا ضبط زوجها يوسف أثناء تواجده مع رقية العسكرى في منزلها، بعدما أقنع ليل أنه في طريقه لبورسعيد خلال رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من وسط صدمة من الثلاثى.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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