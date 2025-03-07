نور اللبنانية في جودر 2.. مخططات وتحالفات غير متوقعة لـ شواهي



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 08:50 مساءً - بعد ظهورها القوي في الجزء الأول من "جودر"، تعود النجمة نور مجددًا بدور شواهي، الباحثة بلا هوادة عن فك رصد الكنوز الأربعة التي تركها الحكيم شمردل. لكن هذه المرة، يبدو أن رحلتها أصبحت أكثر تعقيدًا، وذلك ضمن أحداث حلقات الجزء الثاني من مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة.

مخططات جديدة

بعد تضحية شقيقها الأكبر شميعة، واضعًا بين يديها مسؤولية حماية شعب الشمعيين من الفناء، تسعى شواهي لتأمين مستقبل قومها بأي وسيلة، حتى لو اضطرت للتحالف مع الأعداء، تتجه إلى الملك الغضريف مقدمةً له فروض الولاء والطاعة، ولكن هل ستكسب في محاولة لكسب ثقته وحماية قبيلتها من الهلاك؟

الأحداث تأخذ منحى أكثر تشويقًا مع تحالف شواهي غير المتوقع مع عاكف، الخائن لعبد الأحد (أحمد بدير)، في مقابل مساعدته للاجتماع بجوهرة (تارا عماد) ولم تتوقف عند هذا الحد، بل استغلت أيضًا العداوة المتزايدة بين جوهرة (تارا عماد) وجودر(ياسر جلال) ، محاولةً استمالتها إلى صفها لتستخدم غضبها ضده. لكن هل ستنجح شواهي أخيرًا في تحقيق مسعاها، أم أن جودر سيكون لها بالمرصاد مرة أخرى؟.

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جودر2

تدور أحداث مسلسل "جودر" الجزء الثاني استكمالاً لأحداث الجزء الأول في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر بن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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