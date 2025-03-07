بسمة بوسيل تنفي نيتها الزواج مرة أخرى أو عودتها لـ تامر حسني في رامز ايلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 08:50 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج المقالب "رامز ايلون مصر" والذي يُقدمه الفنان رامز جلال، وجاءت ضيفة الحلقة الفنانة بسمة بوسيل.
وبدأت الحلقة بتقديم الفنان رامز جلال للفنانة بسمة بوسيل بشكل ساخر حيث تحدث عن علاقتها بالفنان تامر حسني وإنفصالها عنه، كما سخر من إطلالتها بالبرنامج حيث وصفها بـ"برنسيسة جزيرة المطلقات" وعلق على ارتدائها للون الأسود ساخرًا بأنها تعيش حالة من الحداد منذ إنفصالها عن الفنان تامر حسني.
وعقب ذلك قابلت الفنانة بسمة بوسيل "الروبوت" الذي يُنفذ المقالب بالحلقة والذي يكون هو الفنان رامز جلال، ومن خلاله تعرضت للعديد من المقالب، والتي من خلالها أعلنت بأنها لا تُفكر في الزواج مرة أخرى ولا العودة للفنان تامر حسني من جديد، كما أكدت وهي تصرخ بأنها لن تتنازل عن "النفقة" عقب طلاقها من الفنان تامر حسني.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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وبدأت الحلقة بتقديم الفنان رامز جلال للفنانة بسمة بوسيل بشكل ساخر حيث تحدث عن علاقتها بالفنان تامر حسني وإنفصالها عنه، كما سخر من إطلالتها بالبرنامج حيث وصفها بـ"برنسيسة جزيرة المطلقات" وعلق على ارتدائها للون الأسود ساخرًا بأنها تعيش حالة من الحداد منذ إنفصالها عن الفنان تامر حسني.
بسمة بوسيل تتحدث عن تامر حسني خلال تعرضها لمقلب "رامز ايلون مصر"وبدأت الحلقة كالمعتاد بفكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الفنانة بسمة بوسيل بالمُشاركة ببرنامج لإكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وعقب ذلك قابلت الفنانة بسمة بوسيل "الروبوت" الذي يُنفذ المقالب بالحلقة والذي يكون هو الفنان رامز جلال، ومن خلاله تعرضت للعديد من المقالب، والتي من خلالها أعلنت بأنها لا تُفكر في الزواج مرة أخرى ولا العودة للفنان تامر حسني من جديد، كما أكدت وهي تصرخ بأنها لن تتنازل عن "النفقة" عقب طلاقها من الفنان تامر حسني.
رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».