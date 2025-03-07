في الحلقة السابعة من مسلسل بالدم.. هل عثرت ماغي بوغصن على والدتها الحقيقية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 08:50 مساءً - ارتفعت وتيرة الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل " بالدم"، لعدة أسباب أبرزها معرفة " غالية سعد" هوية والدتها الحقيقية ، هذا إلى جانب بوح " تمارا" بسر خطير ظلت محتفظة به لسنوات، إضافة إلى أحداث أخرى مشوقة تتعلق بالدكتورة "أسيا" و"حنين" وشقيقها "مروان".

الوصول للحقيقة

سريعاً أخذت أحداث تلك الحلقة فصلاً جديداً أدخل المحامية " غالية سعد" الفنانة ماغي بوغصن ، في دهشة وذهول ولاسيما عقب كشف طليقها "طارق" الفنان بديع أبو شقرا لها بأخذ خصلة من شعر "غالية" ومطابقتها بخصلة شعر السيدة التي تدعى "سهى بركات". وهنا جاءت نتيجة التحليل كاشفة لحقيقة غائبة وهي أن هذه السيدة هي والدة "غالية" الحقيقية"، ولكن قبل أن يكشف لها "طارق" عن هذه النتيجة خيّرها ما بين أمرين الأول إما أن يقوم بإخفاء نتيجة التحليل أو يطلعها عليه، لتصمت "غالية" لعدة دقائق لتقرر في النهاية أن تتعرف على هذه النتيحة، عندما طلبت من "طارق" أن يقولها بنفسه .." سهى بركات هى أمك ياغالية" . لتنتهي الحلقة بطريقة مشوقة من دون تفاصيل إضافية وتفتح تساؤلات عدة في ما لو كان طارق بإجابته المقتضبة يقصد أنها والدتها بالفعل أم لا حيث ستكشف الحقيقة الكاملة بمرور الحلقات القادمة.

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محاولة للإنتقام

على جانب آخر تعيش الدكتور " آسيا" كارول عبود، حالة من الصدمة عقب وفاة " زكّور" مصطفى السقا، ومحاولة منها للانتقام لوفاته أخبرت أحد أفراد العصابة التي تتعاون معهم في عمليات سرقة وبيع الأطفال الرضّع، بانها لا تريد العمل معهم وهنا أخبرها بأنه في حال إصرارها على هذا القرار سيكون مصيرها مثل مصير " زكّور" وليس ذلك فحسب بل هددها بأنهم سيجعلون حياة والدتها في خطر دائم لو حاولت أن تكشف أمرهم.

عاطفة متأخرة

بالمقابل،أحدثت" تمارا" جيسي عبدو تغييراً جذرياً في أحداث المسلسل منذ انطلاق أولى حلقاته، وهى البوح بسر خطير لتعلن لوليد" باسم مغنية بحبها له منذ طفولتها لكنها احتفظت بالسر حتى الآن لأنه لم يبح لها سابقًا بحبه لها ، فلجأت إلى حب شاب آخر اسمه عصام كادت أن تتزوج منه لو انه لم يخنها بيوم زفافهما، فتركته وأجهضت جنينها منه.

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حيرة شديدة

على جانب آخر دخلت "حنين" ماريلين نعمان في حالة من الحيرة الشديدة ، خاصة عقب مطالبة شقيقها "مروان" لها بخداع سليمان المختار بإقناعه بأنها سوف تتزوج منه، مقابل إخلاء سبيل شقيقها من محبسه والتنازل عن القضايا المقدمة ضده، فهل ستلبي "حنين" رغبة "مروان"؟ هذا ما سوف نتعرف عليه خلال الحلقات القادمة.

مسلسل "بالدم"

يجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، منهم: باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين. وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

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