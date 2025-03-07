بعد نجاح أشغال شقة جدًا.. أسماء جلال توجه رسالة لـ هشام ماجد

أسماء جلال تصف هشام ماجد بـ"أشطر واحد في الكوكب"

أحداث وتفاصيل مسلسل "أشغال شقة جدًا"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 08:50 مساءً - منذ عرض أولى حلقات مسلسلببداية شهر رمضان المُعظم، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور في مصر والوطن العربي، ويأتي المسلسل من بطولةوعدد كبير من الفنانين.وقد حرصت الفنانة أسماء جلال على توجيه رسالة للفنان هشام ماجد والذي يُشاركها بتجسيد بطولة مسلسل "أشغال شقة جدًا"، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".ونشرت الفنانة أسماء جلال صورة للفنان هشام ماجد وعلقت عليها قائلة "أشطر وألذ واحد في الكوكب"، مُشيدة بأدائه خلال أحداث المسلسل.يُذكر أن في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدًا"، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.وكان قد كشف "البرومو" عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال حلقات المسلسل وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي في إطار كوميدي، حول زوجين يُرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.ويأتي مسلسل "أشغال شقة جدًا" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، انتصار، آية سماحة ويأتي المسلسل من تأليف: خالد وشيرين دياب ومن إخراج: خالد دياب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».