محمد رمضان يهدي بطل سباحة من ذوي الهمم مكافأة مالية

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان المصري محمد رمضان مفاجأة لأحد أبطال السباحة من ذوي الهمم خلال رحلته إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة، حيث منحه 100 ألف جنيه مصري ضمن برنامج "مدفع رمضان"، مما أثار فرحة عارمة لدى والدته التي عبرت عن سعادتها برؤية رمضان، وفي ردّه على المشككين في توقيت تصوير البرنامج، أكد رمضان عبر حسابه أن جميع الاتصالات العشوائية تُجرى خلال شهر رمضان، موضحًا أن الحلقات تُصوّر يوميًا، لكن ليس بالبث المباشر، لضمان راحة فريق العمل.



من ناحية اخرى علق الفنان المصري محمد رمضان، على مقارنة بعض المتابعين برنامجه "مدفع رمضان" ببرنامج "رامز إيلون مصر" للممثل ومقدم البرامج رامز جلال.

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو لمتابعين يقارنون بين البرنامجين مشيرين إلى أن برنامج "مدفع رمضان" هو الأفضل.

وأرفق محمد رمضان المنشور بتعليق كتب فيه: "الحمد لله مبسوط بنجاح مدفع رمضان وبردود أفعالكم الجميلة ولكن اسمحولي أدافع عن الصديق والزميل رامز جلال لأن المقارنة اللي حاصلة مع برنامجه ظالمة جداً له وحصلت علشان البرنامجين بيتعرضوا في نفس الوقت ع الفطار".

وأضاف: "ولكن دي مقارنة خاطئة لإن نوع البرنامجين مختلفين تماما عن بعض برنامج مدفع رمضان بيفرح الناس برنامج رامز إيلون مصر بيضحك الناس و النوعين مهمين جداً للمشاهد العربي سواء مصري او خليجي او شامي او مغربي. بحب رامز لأنه ضحكنا كتير ولسه هيضحكنا كتير وبحب برامجوا وطلعت معاه زمان مرتين".

