بسمة بوسيل في مواجهة نارية مع رامز جلال وتصريح جريء عن نفقة تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة المغربية وطليقة الفنان المصري تامر حسني، بسمة بوسيل ضيفة على برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث استقبلها رامز جلال ممازحاً إياها، قائلاً : "ملكة الماتريال" ومعلقًا على زواجها السابق من تامر حسني وإطلالتها في البرنامج.



تدور فكرة المقلب حول استدراج الضيف إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "غولدن تالنت"، قبل أن يشارك في تجربة اختراع طبي وهمي، ليتفاجأ بظهور رامز متخفيًا في شخصية "روبوت زنجباري"، ثم تبدأ سلسلة من المواقف المرعبة للضيف.

​​​​​​وخلال الحلقة، تعرضت بسمة لمقلب السرير الدوار، حيث سألها رامز: "نجم الجيل بيدفع نفقة كام؟"، لترد: "5 آلاف جنيه"، ليرد عليها مازحًا: "دا أنا اللي هارفع عليه قضية نفقة!"

وفي فقرة التعهد، رفضت بسمة التنازل عن النفقة قائلة: "وحياة أمي ما أنا عاملاها."