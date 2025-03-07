شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 7 .. نيكول سابا تدفع ياسمين عبد العزيز أرضًا وتطردها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة watch it، بالمشهد المنتظر بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وزوجها يوسف (خالد سليم) وزوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا)، حيث تصل ليل إلى فيلا رقية وتدخل لترى يوسف في أحضان رقية لتظهر عليها علامات الذهول من المشهد الصادم بالنسبة لها.

تكشف رقية إلى ليل أنها زوجة يوسف وسط صدمة وبكاء من ليل، ولم تكتفِ رقية بما قالته وإنما دفعت ليل أرضًا وطردتها من الفيلا أمام أعين زوجها يوسف الذى لم يحرك ساكنًا خوفًا من رقية الذي طالبته بعدم الذهاب ورائها، لتتصل رقية بأختها فرح (بسنت شوقي) وتطلب منها تجهيز حقائب بناتها قبل وصولها إلى المنزل.

واستطاعت ليل في الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب، أخيرًا ضبط زوجها يوسف أثناء تواجده مع رقية العسكرى في منزلها، بعدما أقنع ليل أنه في طريقه لبورسعيد خلال رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من وسط صدمة من الثلاثى.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025