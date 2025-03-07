شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح شواهي في فك رصد الكنوز.. نور اللبنانية تعود في مسلسل جودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهورها القوي في الجزء الأول من مسلسل جودر، تعود النجمة نور اللبنانية مجددًا بدور شواهي، الباحثة بلا هوادة عن فك رصد الكنوز الأربعة التي تركها الحكيم شمردل، لكن هذه المرة، يبدو أن رحلتها أصبحت أكثر تعقيدًا، وذلك ضمن أحداث حلقات الجزء الثاني من مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة.

بعد تضحية شقيقها الأكبر شميعة، واضعًا بين يديها مسئولية حماية شعب الشمعيين من الفناء، تسعى شواهي لتأمين مستقبل قومها بأي وسيلة، حتى لو اضطرت للتحالف مع الأعداء، تتجه إلى الملك الغضريف مقدمةً له فروض الولاء والطاعة، ولكن هل ستكسب في محاولة لكسب ثقته وحماية قبيلتها من الهلاك.

الأحداث تبدأ بتحالف شواهي غير المتوقع مع عاكف، الخائن لعبد الأحد (أحمد بيدر)، في مقابل مساعدته للاجتماع بجوهرة (تارا عماد) ولم تتوقف عند هذا الحد، بل استغلت أيضًا العداوة المتزايدة بين جوهرة (تارا عماد) وجودر(ياسر جلال) ، محاولةً استمالتها إلى صفها لتستخدم غضبها ضده. لكن هل ستنجح شواهي أخيرًا في تحقيق مسعاها، أم أن جودر سيكون لها بالمرصاد مرة أخرى؟

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.



قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.



أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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النجمة نور اللبنانية



الفنانة نور اللبنانية