صدمة أنجي المقدم في إسعاد يونس.. كامل العدد ++

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 07:20 مساءً - مع محاولات شادية إنجي المقدم في أن تكسب ثقة والدتها حياة إسعاد يونس ضن أحداث مسلسل "كامل العدد ++" بالاعتذار لها حول ظهورها المفاجئ في حياتها وما تسبب عنه من مشاكل، بالرغم من كونها كانت تبحث عن عائلتها التي عرفت بوجودها بعد سنوات طويلة بالصدفة، ومع محاولاتها المستمرة صدمت بردة فعل حياة برفضها أن تعترف بكونها ابنتها أمام إحدى صديقاتها مما أصاب "شادية" بخيبة أمل كبيرة.

بالرغم من ابتعادها عن منزلها واستقرارها في مزرعة تيمور "احمد كمال" والد ليلى "دينا الشربيني" حيث اختارت شادية أيضًا البقاء هناك والعمل كمدربة يوغا واستشفاء، مما فتح لها بابًا جديدًا في حياتها، كما إنها ساعدت يزبك "صالح عبد النبي" في التعافي كما أصبحت صديقة لأولاد أخيها أحمد "شريف سلامة".



تمكنت إنجي المقدم من أن تكون مفاجأة أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "كامل العدد ++"، حيث ظهرت في نهاية أحداثها لتعلن لـ إسعاد يونس بإنها إبنتها "شادية أبو شقرا"، وأكدت المقدم أن الشخصية مليئة بالإثارة والتشويق في تفاصيلها، وهو ما جذبها لقبول الدور، فهي شخصية تبحث عن عائلتها بعد أن عاشت حياتها، فهي سيدة تهتم بعالم الأرواح.

إنجي المقدم: كواليس العمل كانت ممتعة جدًا

وعن مشاركتها في ها العمل قالت إنجي المقدم: "سعدت جدًا بإنضمامي للجزء الثالث من المسلسل، فعندما عرض علي الانضمام في المسلسل شجعني أولادي جدًا وتحمسوا وأصروا إن أوافق لأننا من جمهور المسلسل منذ الجزء الأول، كما أن الشخصية كانت مثيرة بالنسبة لي عند قرائتها، وبالنسبة لكواليس العمل كانت ممتعة جدًا بل وأكثر من رائعة، كأننا أسرة واحدة كما يظهر للجمهور على الشاشة".



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قصة مسلسل كامل العدد ++

في الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.

فيما يغيب عن الموسم الثالث خروج بعضاً من الأحداث بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم جيهان الشماشرجي التي اعتذرت بسبب مشاركتها في مسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في رمضان هذا العام، وكذلك آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

دينا الشربيني بدور (ليلي تيمور)

شريف سلامة بدور (أحمد مختار)

إسعاد يونس بدور (حياة عبد الجواد)

إنجي المقدم بدور (شادية)

ميمي جمال بدور (فوزية)

أحمد كمال بدور (تيمور أبو العز)

ألفت إمام بدور (فاتن)

تميم عبده بدور (مختار)

أحمد جمال سعيد بدور (طارق)

سمر علام بدور (اية)

حمزة دياب بدور (شريف)

جاسيكا حسام الدين بدور (أمينة)

لينا صوفيا بن حمّان بدور (فريدة)

مالك عماد بدور (فريد)

سيليا محمد سعد بدور(فرح)

مريم الخشت بدور (مولي)

أحمد بهاء بدور (بوب)

يوسف عمر بدور (علي)

صالح عبد النبي بدور(يزبك)

يوسف جبريال بدور(سيف - صديق فريدة )

تأليف: رنا أبو الريش - يسر طاهر

إخراج: خالد الحلفاوي

أوقات عرض مسلسل كامل العدد ++

يعرض مسلسل كامل العدد ++ حصريا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت العاشرة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

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