إنجي المقدم تتلقى صـ ـدمة من إسعاد يونس في "كامل العدد ++"

ميرنا وليد - بيروت - تلقت "شادية" التي تؤدي دورها الممثلة المصرية إنجي المقدم، صدمة قوية، بعد محاولاتها المستمرة، لكسب ثقة والدتها "حياة"، التي تلعب دورها الممثلة إسعاد يونس.

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فاجأت "حياة" إبنتها "شادية"، برفض الاعتراف بها أمام إحدى صديقاتها، رغم محاولات الأخيرة المستمرة لكسب ثقة والدتها، ما أصاب "شادية" بخيبة أمل كبيرة.

وقررت "شادية" بعد هذه المواجهة، الابتعاد عن منزل والدتها، للاستقرار في مزرعة تيمور (أحمد كمال)، والد ليلى (دينا الشربيني). ووجدت "شادية" هناك، فرصة جديدة لحياتها، فبدأت العمل كمدربة يوغا واستشفاء، وساعدت يزبك (صالح عبدالنبي) في التعافي، كما أصبحت صديقة مقربة لأولاد شيقيقها أحمد (شريف سلامة).

مسلسل "كامل العدد ++"، من بطولة الممثلين دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، وألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.