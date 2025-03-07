إليكم أبرز محطات برايان كرانستون التمثيلية في عيد ميلاده الـ 69

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي برايان كرانستون التاسع والستين.

عرف كرانستون على نطاق واسع، بأدائه المتنوع في التلفزيون والسينما والمسرح، واكتسب شهرة كبيرة بدوره الكوميدي هال في المسرحية الهزلية "Malcolm in the Middle"، وأظهر قدرته على تقديم الكوميديا ​​الجسدية، وتصوير الشخصيات الدقيقة.

كان دوره المحوري والتر وايت، في المسلسل الدرامي الذي نال استحسان النقاد "Breaking Bad"، هو الذي عزز مكانته كممثل رئيسي، وأكسبه هذا الدور العديد من الأوسمة، وعدة جوائز إيمي.

وبصرف النظر عن نجاحه التلفزيوني، قدم كرانستون أيضًا مساهمات ملحوظة في السينما، مع ظهوره في أفلام مثل "Saving Private Ryan"،"Little Miss Sunshine"،"Argo" و "Trumbo"، والتي حصل عنها على ترشيح لجائزة الأوسكار، كما كانت له مسيرة مهنية ناجحة للغاية على برودواي، حيث حصل على جوائز توني عن عمله.

إن قدرته على الانتقال بسلاسة بين الأدوار الكوميدية والدرامية جعلته شخصية محترمة في صناعة الترفيه.

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