مارغو روبي تستعد لمغامرة جديدة في إنتاج هذا الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - بعد خوضها غمار عالم البلاستيك في فيلم "Barbie"، تتجه الممثلة والمنتجة العالمية مارغو روبي، إلى عالم المونوبولي الغني، إذ قررت إنتاج فيلم مستوحى من لعبة Monopoly، التي إعتاد عليها الجميع منذ الصغر.
ومن المقرر أن يقوم جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين، مؤلفا فيلم Dungeons & Dragons لعام 2023، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد، إلا أنه لم يتم بعد اختيار مخرج للعمل.
وبعد الإعلان عن فكرة هذا الفيلم الجديد، أثيرت تساؤلات الجمهور ومحبي مارغو روبي، حول اسم الممثل الذي سيجسد شخصية Monopoly Man.
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