شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8.. هل يعيد "قطايف" الملف إلى محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة السابعة من مسلسل ولاد الشمس، بحديث عبيد مع قطايف ليعيد الملف ولكنه رفض وأخبره بأنه سيعطى الملف للصحفية "تهانى" مريم الجندي، الفتاة التي يحبها، وبعد مقابلته لـ "تهانى" سألها اذا لم يعطيها الملف هل ستتركه، كما شهدت الحلقة القبض على "ولعة" أحمد مالك، فهل ستشهد الحلقة 8 من مسلسل ولاد الشمس، إعادة "قطايف" معتز هشام الملف إلى "ماجد" محمود حميدة بعد عدم تلقيه إجابة من "تهانى".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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