شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 فهد البطل.. أب يقتل ابنته أم يمنع العوضي الجريمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 6 من مسلسل فهد البطل، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، عند قيام حجاج عبد العظيم والد كناريا (ميرنا نور الدين) بتخديرها ثم اقتيادها حتى مقبرة فرعونية لذبحها.

العوضى شاهد والدها أثناء قيادة السيارة وهو يضع شيئًا فيها دون علمه بأنها كناريا إلا أنه ذهب وراءه لتنتهى الحلقة عند هذا الحدث، وهو ما يجعل الجمهور مترقب الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل ليشاهد عما إذا استطاع العوضي إنقاذ كناريا أم لا.

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل فهد البطل موقفا صعبا لشقيقة فهد (كارولين عزمى) بعدما أخبرت حبيبها الذي رغب الارتباط بها أن أخوها كان مسجونا، وأنها تربت فى إصلاحية ليتركها فوراً.

واستمرّت الحلقة 6 فى إثارتها بعدما شهدت توبيخ توفيق التمساح لابنته آسيا لما بدر منها فى حفل عيد ميلادها وتجاهلها لعمر نجل غلاب الذي يود تزويجها منه. آسيا رفضت فكرة الزواج من عمر وهو ما دفع محمود البزاوي لتوبيخها، مؤكدا أنه أعطى كلمة لغلاب.

وشهدت الحلقة الـ6 من مسلسل فهد البطل توقيع العوضى على شيكات وصل أمانة طلبها منه حمزة العيلي (نادر توفيق التمساح)، وذلك مقابل العمل معه واستلام سيارة يقودها ثم أخبره بمهمة طلبها منه ممثلة فى اكتشافه لسر سيارتهم المحترقة بممنوعات.

أيضًا وقع الفنان أحمد العوضى خلال أحداث مسلسل فهد البطل فى حب ميرنا نور الدين (كناريا)، وأخبرها أنها سيقابلها، لتستجيب لذلك. الحلقة استمرّت حتى أخبر فهد شقيقته أنه دخل قصة حب جديدة وهو ما ظهر عليه بشكل كبير.

كانت الحلقة الـ6 من مسلسل فهد البطل بدأت بخداع كارولين عزمي شقيقة فهد له بعدما ردت على سؤاله بشأن سبب رائحة الخمر فى ملابسها بقولها إنها رائحة برفان، أهدته إياها زبونة فى المحل التي تعمل فيها. وهو ما بدا على فهد تصديقه بعدما استمع لتلك الكلمات منها، وطلب منها أن تتركه بمفرده.

يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 6 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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