شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب.. محمود ياسين جونيور يُعيد علاقته مع بسنت أبو باشا والان مع تفاصيل الخبر

شهدة الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عودة علاقة حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) وإنجى (بسنت أبو باشا) بعدما وقع خلاف بينهما في الحلقات الماضية بعد اكتشاف إنجى خيانة حازم لها ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى، وتعامل حازم وقتها مع الأمر بغطرسة وغرور وقرر إنهاء العلاقة بينهما لمجرد أنها غضبت من خيانته لها.

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب حرصت انجى على الذهاب إلى عزاء نهى (ندا موسى) زوجة فارس (كريم فهمي) شقيق خالد، وذلك من أجد تقديم واجب العزاء، وهو ما جعل الثنائي يتحدثا مرة أخرى وتقابلا بعد ذلك وطلب منها خالد إعادة العلاقة بينها لأنه قرر أن يتغير ويسقر ويدخل في علاقة حب معها تمهيداً للارتباط.



وتقابل حبيب الحلقة 6

ويترقب متابعوا مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز عرض الحلقة الثامنة مساء اليوم الجمعة، لاسيما وأن الحلقة ستكشف عن رد فعل ليل (ياسمين عبد العزيز) تجاه زوجها (يوسف) بعد رؤيته في أحضان (رقية العسكري) لتتأكد من الشكوك التي روادتها على مدار الفترة الأخيرة بخيانة زوجها لها، فهل ستشهد حلقة اليوم طلب ليل الطلاق من زوجها يوسف؟

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025