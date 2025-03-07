شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 7.. آسر ياسين ومكيدة أحمد خالد صالح هل ينجو منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 7، ويترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث الحلقة، بعدما انتهت سابقتها على اتفاق إسماعيل (أحمد خالد صالح) مع محمد (آسر ياسين) أن يعزمه لدى شقته لتوطيد العلاقة بينهما، وهو في نفس الوقت يدبر له مكيدة بعدما أخبره أسعد (دياب) أنه يريد تزويجه إلى عاليا (تقى حسام).

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 7 معرفة هل يقع محمد في تلك الخديعة، أم ينجو بنفسه ويستطيع الخروج من تلك المكيدة، إلى جانب معرفة كيف يتصرف محمد بعدما رفض أسعد تركه للعمل لديه.

وكانت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت مقابلة ميار (مي عز الدين) لمحمد (اسر ياسين) لتخبره تفاصيل ما يحدث معها وأن أسعد طليقها ولكنها تخاف منه من أجل ابنها، وتعتذر منه على الموقف الذي وضعته به، ولكن يوعدها محمد بإيجاد حل لكل تلك المشاكل ويطالبها بعد إغلاق هاتفها مرة أخرى وألا تختفي مجددا.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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