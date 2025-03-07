ممثلة عالمية تنهي حياتها.. وهذا تعليق زوجها

ميرنا وليد - بيروت - قامت نجمة مسلسل "Baywatch"، الممثلة الأميركية باميلا باخ، بإنهاء حياتها يوم الأربعاء الماضي، في مقر إقامتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.



وكشف الطبيب الشرعي، أن سبب الوفاة هو الإنتـ ـحار، بطلق ناري أصابها في الرأس، أدى إلى موتها فوراً، عن عمر 62 عاماً.

وتحدث زوجها الممثل الأميركي ديفيد هاسلهوف، عن رحيلها بعد 16 عاماً من الزواج، وقال: "عائلتنا حزينة جداً لوفاة باميلا هاسلهوف. نحن ممتنون للحب والدعم خلال هذا الوقت العصيب، لكننا نطلب الخصوصية بلطف، بينما نحزن ونعبر هذا الوقت الصعب".