ما قاله جيسي إيزنبرغ بعد إستلامه إحدى الجوائز فاجأ الجميع

ميرنا وليد - بيروت - مازح النجم العالمي جيسي إيزنبرغ، زوجته بشأن عدم فوزه بجائزة الـ BAFTA لأفضل سيناريو أصلي، خلال خطابه، قبل أن يقول: "آنا، لقد وضعت كل الأفكار الجديرة بالاهتمام في رأسي".
وبعد فوزه بالجائزة، قال جيسي إيزنبرغ في كلمته: "أريد أن أشارك هذا مع زوجتي التي لم تحضر، لأنها لم تعتقد أنني سأفوز".
وكان قال جيسي إيزنبرغ، إن تجسيده شخصية ليكس لوثر في فيلم "Batman v Superman: Dawn of Justice"، أثر سلبًا على مسيرته المهنية بشكل كبير، ووصفه بأنه نكسة علنية.
وعلى الرغم من ذلك، انتقل جيسي إلى الإخراج، ولاقى فيلمه الأول "A Real Pain" أصداء إيجابية، وأثار ضجة حول ترشيحه لجائزة الأوسكار.
وفي معرض حديثه عن تجربته مع فيلم "Batman v Superman"، أعرب إيزنبرغ عن إحراجه من التأثير الذي أحدثه الفيلم على مسيرته المهنية، لكنه أكد تفانيه في خلق شخصيات أصيلة وقابلة للتفاعل.
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